Показали, как Шевченко "залечивает раны" после отставки из "Дженоа"

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко после отставки из "Дженоа" проводит время со своей семьей.

Жена украинского тренера Кристен Пазик поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Шевченко проводит время вместе со своим сыном 15-летним Кристианом.

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"Время для семьи. Лучших лекарств нет", - подписала Кристен снимок.

Автор: Instagram.com/kristenpazik

Андрей Шевченко и американская модель польского происхождения Кристен Пазик поженились в июле 2004 года. Пара воспитывает четырех сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Шевченко уволили из "Дженоа" 15 января из-за неудовлетворительных результатов. "Грифоны" победили в одном матче, трижды сыграли вничью и семь раз проиграли.