Позывной Варга. Почему Шевченко будет идеальной заменой для Реброва

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: ФК "Динамо" Киев

15 января Андрей Шевченко остался без работы. Итальянский "Дженоа" уволил украинского тренера с должности из-за неудовлетворительных результатов.

Шевченко был главным кандидатом на должность тренера сборной Польши, но не смог расторгнуть контракт с "грифонами".

Экс-тренер сборной Украины мог бы стать хорошим вариантом для бывшей команды Сергея Реброва "Ференцвароша". Действующий чемпион Венгрии переживает не лучшие времена. Команда провалила Лигу Европы и не имеет гегемонии в национальном чемпионате. Должность потерял австрийский тренер Петер Штеген. Новым наставником "Фради" стал экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

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Под руководством россиянина "Ференцварош" выглядит неубедительно. Команда из Будапешта проиграла два из трех матчей, в том числе главному конкуренту "Академии Пушкаша", и потеряла лидерство в чемпионате. Впервые со времен работы Реброва "Фради" рискует остаться без чемпионского титула. Понятно, что подобные результаты Черчесова терпеть никто долго не будет. Ребров приучил болельщиков и руководителей клуба к успешным выступлениям в национальном чемпионате и Европе.

Бывший тренер сборной России Черчесов провалил старт работы в "Ференцвароше"

Если у Черчесова дальше не будет получаться, то возникнет вопрос нового тренера. Здесь лучшим кандидатом выглядит Шевченко. Он прекрасно знаком с агентом Шандором Варгой, который сосватал Реброва и Черчесова в столицу Венгрии. Варга всегда был близок к "Динамо". Он может трудоустроить Шевченко. "Ференцварош" - небедный клуб. Он сможет платить зарплату Шевченко примерно €2 млн плюс штаб. Ребров получал в Венгрии €1,5 млн плюс держал испанских помощников. Приезд звезды мирового футбола в Венгрию пойдет на пользу местной лиге в плане рекламы.

Для Шевченко потенциальная работа с "Ференцварошем" - возможность вернуться на тренерскую скамью и работать на клубном уровне. Понятно, что местный чемпионат - не тот уровень, чтобы себя показать. Но есть Лига Европы или Лига чемпионов, где можно доказать ошибочность решения боссов "Дженоа".

Сергей Ребров возглавлял "Ференцварош" с лета 2018 года до лета 2021-го. За это время трижды становился чемпионом Венгрии и вывел команду в Лигу Европы и Лигу чемпионов. С июня 2021 года тренирует "Аль-Айн" из ОАЭ. В текущем сезоне "Ференцварош" занимает второе место. Команда из Будапешта отстает на два очка от "Академии Пушкаша" в чемпионате Венгрии. Следующий матч проведет 13 февраля против ЗТE.