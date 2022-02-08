Ребров оценил шансы сборной Украины в матче против Шотландии

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров поделился ожиданиями от поединка сборной Украины в плей-офф отбора к Кубку мира против сборной Шотландии.

По словам наставника "Аль-Айна", важное значение будет иметь психология.

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"Будет очень сложно. Кто-то – радуется жребию, кто-то – уже прикидывает шансы в паре Австрия – Уэльс. Но Шотландия – это далеко не подарок. В Украине точно будет огромный ажиотаж вокруг этого плей-офф. Перед матчами с таким напряжением я всегда говорю футболистам – поменьше читайте и смотрите новости, сосредоточьтесь на подготовке, я считаю, что психологический фактор может стать основным.

Да, нам могли попасть Италия или Португалия, но играть с Шотландией на выезде очень непросто. Нужно быть готовым к тому интенсивному футболу, который показывает команда. Особенно дома. Впрочем, у нашей сборной есть свои сильные качества и она может их использовать. Полагаю, что украинцы заслужили право сыграть в этих стыковых поединках", - отметил Ребров в комментарии сайту Zbirna.com.

Матч Шотландия – Украина намечен на 24 марта. Победитель этого поединка сыграет с победителем пары Австрия – Уэльс за право поехать на Кубок мира. Сергей Ребров был главным кандидатом на должность тренера сборной Украины после ухода из команды Андрея Шевченко, потому что не смог расторгнуть контракт с "Аль-Альном".