Тренерская судьба Шевченко будет зависеть от "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии А "Дженоа" уволил с должности наставника команды 45-летнего Андрея Шевченко. Украинский специалист продержался на своей должности чуть больше двух месяцев.

Под руководством Шевченко "грифоны" одержали одну победу в Кубке Италии и трижды сыграли вничью в Серии А. Руководители клуба решили не испытывать судьбу и уволили бывшего тренера сборной Украины.

Сам Шевченко говорил о кадровой ситуации в команде. Мол, имеющиеся игроки не отвечают высокому уровню, и команда нуждается в кадровом усилении. На этом фоне произошли разногласия с генеральным менеджером клуба Йоханнесом Шпорсом.

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Новым наставником команды стал немецкий тренер Александр Блессин. В первом своем матче он сыграл вничью с "Удинезе". "Грифоны" стали смотреться лучше в атакующих действиях, появилась игра. Если у Блессина выйдет спасти "Дженоа" от вылета из Серии А, поставить игру команде и достичь успеха с имеющимися игроками, тогда тренерские перспективы Шевченко будут туманными. Сложится ситуация, что малоизвестный тренер с теми же игроками смог стать успешным. Потенциальные работодатели лишний раз подумют, приглашать ли Шевченко.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11-ти, трижды сыграл вничью.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.