Сын Красникова сорвал матч "Металлиста"

Егор Красников действует на позиции форварда. Фото: ФК "Металлист"

Сын вице-президента "Металлиста" Евгения Красникова сорвал товарищеский матч команды в Турции.

В контрольном матче лидер Первой лиги сыграл с боснийским клубом "Ступчаница".

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Поединок был досрочно завершен на 82 мин. при счете 3:0 в пользу украинской команды. Причиной стала потасовка, которую команды устроили после фола 16-летнего Егора Красникова на сопернике. Красников-младший сыграл грязно против защитника боснийцев.

"Металлист" лидирует в Первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает ближайшего преследователя "Кривбасс". Вторую часть сезона "Металлист" начнет матчем Кубка Украины против "Зари". Красников был главным селекционером "Металлист" времен работы с командой Мирона Маркевича. Работал в сборной Украины, "Днепре" и "Динамо". Он привез в Украину Тайсона, Марлоса, Шавьера, Сосу.