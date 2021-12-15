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среда, 15 декабря 2021 14:30

Сыграет ли "Динамо" против "Шахтера"? Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

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Сыграет ли &quot;Динамо&quot; против &quot;Шахтера&quot;? Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". Фото: УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

На этой стадии к турниру присоединяются гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер". Из представителей первой лиги только одна команда - "Металлист".

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Результаты жеребьевки:

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Александрия" - "Динамо"

"Металлист" - "Заря"

"Львов" - "Шахтер"

Базовый день проведения матчей – 2 марта.

Противостояние будет состоять из одного матча. Первая команда будет хозяином.

Действующим победителем турнира является киевское "Динамо". В финале Кубка Украины-2021 киевляне минимально одолели "Зарю".

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15
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