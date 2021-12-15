Сыграет ли "Динамо" против "Шахтера"? Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
На этой стадии к турниру присоединяются гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер". Из представителей первой лиги только одна команда - "Металлист".
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Результаты жеребьевки:
"Днепр-1" - "Ворскла"
"Александрия" - "Динамо"
"Металлист" - "Заря"
"Львов" - "Шахтер"
Базовый день проведения матчей – 2 марта.
Противостояние будет состоять из одного матча. Первая команда будет хозяином.
Действующим победителем турнира является киевское "Динамо". В финале Кубка Украины-2021 киевляне минимально одолели "Зарю".
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