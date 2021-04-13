Свитолина заявила об амбициозных планах на матч против сборной Японии

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина хочет помочь сборной Украины победить Японию.

Команды между собой сыграют в рамках турнира Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске, сообщает Федерация тенниса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Много украшений - Свитолина показала первые снимки новой фотосессии

"Дома всегда играть приятно, ощущение невероятные. Попробую как можно лучше сыграть свои матчи и принести победу команде. Я приехала чуть раньше, поэтому смогла увидеться с бабушкой, с папой, с мамой виделась неделю назад. Немного странно возвращаться сюда и играть за команду, но это приятные ощущения", - призналась Елена.



Матче Украина - Япония запланированы на 16 и 17 апреля. Японки приехали в Украину не основным составом. В своем последнем турнире Элина Свтолина смогла дойти до полуфинала в Майами, где потупилась будущей победительнице Эшли Барти.