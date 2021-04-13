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вторник, 13 апреля 2021 13:24

Свитолина заявила об амбициозных планах на матч против сборной Японии

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Свитолина заявила об амбициозных планах на матч против сборной Японии
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина хочет помочь сборной Украины победить Японию.

Команды между собой сыграют в рамках турнира Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске, сообщает Федерация тенниса Украины.

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"Дома всегда играть приятно, ощущение невероятные. Попробую как можно лучше сыграть свои матчи и принести победу команде. Я приехала чуть раньше, поэтому смогла увидеться с бабушкой, с папой, с мамой виделась неделю назад. Немного странно возвращаться сюда и играть за команду, но это приятные ощущения", - призналась Елена.


Матче Украина - Япония запланированы на 16 и 17 апреля. Японки приехали в Украину не основным составом.

В своем последнем турнире Элина Свтолина смогла дойти до полуфинала в Майами, где потупилась будущей победительнице Эшли Барти.

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