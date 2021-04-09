Много украшений — Свитолина показала первые снимки новой фотосессии

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина начала сотрудничество с ювелирной компанией.

В новой фотосессии украинка позировала с большим количеством украшений. Элина выложила первые фото у себя в Instagram.

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"Мне нравятся эти снимки из новой фотосессии для Maximilian-London, которая прошла в Дубае несколько недель назад. Эта коллекция украшений - что-то особенное!", - написала украинка.

Автор: Instagram.com/elisvitolina

Автор: Instagram.com/elisvitolina

На своем последнем турнире в Майами Свитолина смогла дойти до полуфинала, где проиграла будущей победительнице Эшли Барти. В рейтинге мировых теннисисток украинка занимает 5-е место.