Много украшений — Свитолина показала первые снимки новой фотосессии

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина начала сотрудничество с ювелирной компанией.
В новой фотосессии украинка позировала с большим количеством украшений. Элина выложила первые фото у себя в Instagram.
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"Мне нравятся эти снимки из новой фотосессии для Maximilian-London, которая прошла в Дубае несколько недель назад. Эта коллекция украшений - что-то особенное!", - написала украинка.
На своем последнем турнире в Майами Свитолина смогла дойти до полуфинала, где проиграла будущей победительнице Эшли Барти.
В рейтинге мировых теннисисток украинка занимает 5-е место.
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