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четверг, 12 августа 2021 10:12

Свитолина вылетела с турнира в Монреале

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Свитолина вылетела с турнира в Монреале
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина проиграла стартовый матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.

В поединке второго раунда украинка уступила британке Йоханне Конти - 6:3, 3:6, 2:6.

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Свитолина легко выиграла первый сет. Первая часть второй партии была равной, пока Конти не взяла подачу соперницы. Это подкосило украинку. Свитолина проиграла второй сет и не смогла оказать никакого сопротивления в третьем.

Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.

В следующем раунде Конта сыграет против американки Кори Гауфф или россиянки Анастасии Потаповой.

Элина Свитолина выиграла на Олимпиди в Токио бронзовую награду. В мировом рейтинге украинка находится на пятом месте.

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Дата
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