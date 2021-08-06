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пятница, 06 августа 2021 12:32

"Допинг попал в организм после секса" - Ястремская получила официальное оправдание

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&quot;Допинг попал в организм после секса&quot; - Ястремская получила официальное оправдание
Даяна Ястремская пропустила первую часть сезона. Фото: REUTERS

Вторая ракетка Украины 21-летняя Даяна Ястремская смогла доказать на полиграфе, что не употребляла допинг.

Международная федерация тенниса представила полный текст Международного независимого трибунала, сообщает Sport.ua.

Чтобы доказать невиновность, Ястремская прошла тест на полиграфе, который с вероятностью более чем в 99% подтвердил, что Даяна никогда не принимала допинг.

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В показаниях Даяна не отрицаю наличие запрещенного препарата местеролона в организме. Однако украинка заявляла, что запрещенное вещество попало в ее в организм в результате секса 23-24 ноября 2020 года, поскольку препарат принимал парень Ястремской, и она об этом не знала.

В ходе рассмотрения дела были выслушаны показания как теннисистки, так и ее парня. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября, а также утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.

Даяну Ястремскому отстранили от тенниса в начале 2021 года. С начала июня она может официально участвовать в турнирах.

На Олимпиаде в Токио украинка вылетела в первом круге. Следующим крупным турниром для Даяны будет Открытый чемпионат США по теннису.

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