Свитолина заявила о желании сыграть на Олимпиаде-2024

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина рассказала о своих планах на будущее.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио желает через три года поехать на Игры в Париж.

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"Конечно, ментально я готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Но пока есть много турниров. Сегодня я еду в Америку, чтобы бороться за "Большой шлем".

Сейчас пока фокусируюсь только на "шлеме", а дальше уже посмотрим, как сложится. Конечно, мотивация очень велика ", - сказала Свитолина в эфире "Сніданк з "1+1".

На Олимпиаде в Токио Элина Свитолана смогла завоевать бронзовую награду для сборной Украины. Следующим крупным турниром для Свитолиной будет Открытый чемпионат по теннису. Турнир запланирован с 30 августа по 12 сентября.