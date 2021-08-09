Свитолина вернулась в пятерку сильнейших теннисисток мира

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина улучшила свои позиции в мировом рейтинге.

Украинка поднялась на одну позицию и снова входит в пятерку лучших теннисисток мира.

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В первой десятке произошли две существенные изменения. С Бьянки Андрееску наконец списали очки за победу на соревнованиях в Торонто двухлетней давности и она переместилась на три позиции вниз. Таким образом, Свитолина, Плишкова и Ига Свьонтек добавили по одной строке.

Также десятку впервые за семь с половиной лет покинула румынка Симона Халеп.

Даяна Ястремская занимает 50-е место в рейтинге. Марта Костюк - на 58-й позиции.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. Второй идет японка Наоми Осака, а замыкает тройку сильнейших Арина Соболенко из Беларуси. На Олимпиаде в Токио Свитолина выиграла бронзовую медаль для сборной Украины.