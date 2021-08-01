Свитолина выиграла первую украинскую медаль в теннисе

Элина была в шаге от поражения. Фото: Reuters

Вчера украинка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпиады, обыграв в утешительном финале Елену Рыбакину из Казахстана - 1:6, 7:6 и 6:4

Элина Свитолина заявила о себе на весь мир еще в юном возрасте. В 2010 году она в 15 победила на юниорском турнире самой престижной серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции.

Девушка начала играть в теннис в Одессе в 5 лет. Она смотрела на брата-теннисиста и решила попробовать себя в этой игре. Но ее становление произошло в Харькове, куда она переехала заниматься к известному тренеру Андрею Луценко. А шлифовали талант украинки лучшие специалисты мира. Она занималась в академии экс-первой ракетки планеты бельгийки Жюстин Энен, тренировалась у француза Себастьена Матье и британца Иена Хьюза.

Олимпиада для меня - это важнейшие соревнования, даже важнее турниров" Большого шлема

Отдельным пунктом для Элина Свитолина оказалась прошлая Олимпиада. "Олимпиада для меня - это важнейшие соревнования, даже важнее турниров" Большого шлема ". В Украине именно Олимпийские игры популярны, поэтому я очень хотела бы принести для моей страны первую олимпийскую медаль в теннисе", - рассказывала Свитолина.

Выступление украинском в Рио-де-Жанейро, действительно, запомнится надолго. В 1/8 финала Свитолина создала главную сенсацию олимпийского теннисного турнира, уверенно победив в двух партиях первую ракету мира и безоговорочного лидера женского тенниса последнего десятилетия - американку Серену Уильямс. Однако, этот успех забрал у нашей теннисистки так много моральных и физических сил, она в итоге не получила вожделенной медали, остановившись в четвертьфинале.

В 2018 году Элина выиграла итоговый чемпионат WTA. Тогда же она закончила сезон четвертой ракеткой мира. В 2019 году Элина дважды играла в полуфиналах турниров Большого Шлема - Открытый чемпионат Великобритании и США.

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В июле этого года Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. А уже через несколько недель выиграла для Украины первую историческую медаль в олимпийском теннисе.