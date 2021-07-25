Свитолина с победы начала Олимпиаду

Украинка Элина Свитолина вышла в следующий круг теннисного турнира Олимпиады. В первом матче она одолела немку Лауру Зигемунд - 6:3, 5:7 и 6:4.
Свитолина легко выиграла первый сет и могла спасти второй, отыгравшись со счета - 3:5. Но в конце украинцы не хватило сил.
Зато в третьем сете Элина вела - 5:1, но позволила сопернице сократить отставание - 5:4. Однако решающий гейм выиграла именно украинка, как и всю партию - 6:4.
Матч длился 3 часа и 7 минут. Украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 7 из 14 брейкпоинтов.
Это первая встреча теннисисток.
В 1/16 Свитолина сыграет с победительницей пары Ярослава Шведова (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия).
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В одиночном разряде Свитолина самостоятельно представлять Украину. Одесситка Даяна Ястремская выбыла в первом круге. В парном разряде продолжают борьбу сестры Киченок.
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