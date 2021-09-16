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четверг, 16 сентября 2021 16:22

Свитолина рассказала, когда уйдет в декрет

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Свитолина рассказала, когда уйдет в декрет
Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Instagram.com/g.e.m.s.life

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина не планирует приостанавливать карьеру ради рождения детей.

В июле Свитолина вышла замуж на французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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"Я не ставлю точки, где бы я хотела закончить. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как получится. Конечно, хочу детей. Но считаю, что сейчас нужно выкладываться на сто процентов и отдаться теннису ", - призналась Елена в комментарии" ЖЗЛ ".

В мировом рейтинге Элина Свитолина занимает четвертое место. На Открытом чемпионате США по теннису она смогла дойти до четвертьфинала.
Свитолина встречалась с Монфисом с января 2019 года. В июле 2021-го пара поженилась.

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