Свитолина впервые за полтора года поднялась на четвертое место мирового рейтинга

В прошлом месяце Свитолина была шестой в рейтинге. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после Открытого чемпионата США поднимется на одну ступень в мировом рейтинге, обойдя японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить прошлогоднюю победу.



После вылета украинки из турнира ее могли опередить лишь две теннисистки. Но и Белинда Бенчич, и Мария Саккари, которым для этого нужен был титул, проиграли британке 18-летней Эмме Радукану.

В начале сентября Свитолина дошла до четвертьфинала US Open, где уступила в трех сетах будущей финалистке Лейле Фернандес из Канады.

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В прошлый раз Свитолина была в первой четверке в редакции рейтинга 10 февраля 2020-го. С тех пор выше пятого места украинка не поднималась. Личный рекорд Элины - третье место.