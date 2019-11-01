Свитолина победила в третьем матче на Итоговом турнире

Элина Свитолина победила во всех трех матчах группового этапа на Итоговом турнире. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла и третью игру группового этапа итогового турнира WTA в Шэньчжэне. На этот раз первая ракетка Украины победила американку Софию Кенин, пишет "Спортарена".

Сначала Свитолина в третьей игре группы должна была играть против Бьянки Андрееску, но ее заменила Кенин после травмы колена канадки.

Итоговый турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай). Групповой этап

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) 2: 0 (7: 5, 7: 6)

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Полуфинальный матч Элина Свитолина проведёт 2 ноября против швейцарки Белинды Бенчич. Победа над Кенин стала 9 подряд для украинки в рамках Итогового турнира. Свитолина в текущем розыгрыше Итогового турнира не проиграла ни одной партии. Такой образом повторила достижение 6 летней давности установлен на заключительном турнире сезона.