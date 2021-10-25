Свитолина объявила о расставании с тренером

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом.

Украинская теннисистка хочет получить новые вызовы в своей карьере, поэтому решила сменить тренера.

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"После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что пришло правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем", - написала Элина в Twitter.

Беттлс сначала был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.

Отметим, что по итогам текущего сезона Свитолина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку мирового рейтинга.

На турнире в Тенерифе Свитолина проиграла в первом круге колумбийке Марии Серрено.