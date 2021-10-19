Калинина разгромила вторую ракетку России на Кубке Кремля

Ангелина Калинина занимает 68 место в мировом рейтинге. Фото: Instagram.com/angie_kalinina

Украинская теннисистка Анжелика Калинина вышла во второй круг Кубка Кремля.

В первом мачте украинка победила вторую ракетку России Дарью Касаткину - 6:2, 6:3.

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Калинина полностью переиграла именитую соперницу и закономерно победила.

За 1,5 ч. на корте украинка один раз подала навылет, реализовала восемь брейкпоинтов из 15, допустив шесть "двойных". Россиянка сделала один эйс, четыре брейка и трижды ошиблась при подаче.

В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча между Онс Жабер и Екатериной Александровой. На турнире в Москве выступает сразу три украинские теннисистки - Ястремская, Калинина и Цуренко. Мужчин представляет первая ракетка Украины Илья Марченко.