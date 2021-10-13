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среда, 13 октября 2021 10:12

Свитолина разгромно проиграла в США

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Свитолина разгромно проиграла в США
Элина Свитолина почти не оказала сопротивления. Фото: Reuters

Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в США, который продлится до 17 октября.

В матче четвёртого круга Свитолина (4) потерпела разгромное поражение от американки Джессики Пегулы (19). Встреча продлилась 1 ч. 4 мин. и завершилась со счётом 6:1 в пользу Пегулы. Свитолина трижды подала навылет и допустила семь двойных ошибок. На счету Пегулы - три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 14. Американка выиграла 85% очков на первой подаче Свитолиной.

За право выйти в полуфинал турнира Пегула поспорит с победительницей матча Виктория Азаренко - Александра Саснович (обе из Беларуси).

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Общий призовой фонд турнира - более $8 млн. Его действующим победителем является канадка Бьянка Андрееску.

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Дата
13
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