Украинский тенисит Марченко сыграет на Кубке Кремля

Илья Марченко побеждал на восьми турнирах. Фото: Вtu.org.ua

Первая ракетка украинского тенниса 34-летний Илья Марченко примет участие в Кубке Кремля.

Украинец заявился на квалификационный раунд турнира в Москве, сообщает Sport.ua.

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Марченко занял место, освободившееся после отказа участвовать в турнире россиянина Евгения Донского. Илья станет единственным украинский на турнире в мужском разряде.

Первая ракетка Украины среди женщин Элина Свитолина не захотела участвовать в турнире.

Турнир в России пройдет с 18 по 24 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев. Марченко занимает в мировом рейтинге 166 место.