Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина вылетела с турнира в Тенерифе.

В первом круге турнира в Испании Свитолина проиграла представительнице Колумбии Марии Серрано - 7:5, 3:6, 2:6.

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Свитолина победила в первом сете на тайбрейке, а следующие две партии проиграла почти без борьбы.

Поражение Элины ставит под сомнение ее шансы принять участие в Итоговом турнире. Украинка имеет все шансы вылететь из первой десятки лучших теннисисток мира

В следующем раунде колумбийка будет соревноваться против Маяр Шериф. На турнире в Кремле из турнира вылетела Ангелина Калинина, которая проиграла россиянке Екатерине Александровой. На турнире в России осталась выступать Леся Цуренко.