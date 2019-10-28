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понедельник, 28 октября 2019 14:56

Свитолина начала Итоговый турнир с победы

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Свитолина начала Итоговый турнир с победы
Еліна Світоліна перемогла у двох сетах чешку Кароліну Плішкову. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла Каролину Плишкову в стартовом матче на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Об этом сообщает "Спортарена"

Матч продолжался один час и 55 минут. В первом сете, который длился более часа, Свитолина и Плишкова отдали друг другу по одной подачи - все решал тай-брейк. По ходу тай-брейка украинка смогла воспользоваться одним из семи сет-поинтов - 14:12.

Во второй партии Свитолина забрала две подачи соперницы и победила со счетом 6: 4.

WTA. Женьшень. Групповой этап

Плишкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 0: 2 (6: 7, 4: 6)

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Элина Свитолина - действующая чемпионка Итогового турнира. В прошлом году в Сингапуре Свитолина обыграла в финале Слоан Стивенс.

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