Федерер расплакался после победы на очередном турнире

За время своей карьеры Роджер Федерер выиграл 103 турниры. Фото: рейтер

38-летний Роджер Федерер 27 октября в родном Базеле выиграл свой 103-й титул в карьере. В финале турнира Роджер легко победил Алекса Де Минора, сообщает "24 канал".

Федерер сыграл в финале турнира в Базеле 15-й раз - это рекорд для тенниса независимо от пола. Роджер десятый раз выиграл домашние соревнования. Еще 10 раз Роджер побеждал в Галле. Ни один теннисист не побеждал на двух турнирах по десять раз.

После победы в Базеле Федерер расплакался во время награждения. Публика устроила овации легендарному швейцарцу, после чего он не выдержал и прослезился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маррей выиграл турнир после протезирования бедра



Швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает преследовать рекорд Джимми Коннорса, который выиграл 109 титулов. Роджер приблизился на расстояние 6 трофеев к повторению достижения американца.