Швед забил за "Селтик" в дебютном матче

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед отметился дебютным голом за шотландский клуб.
В матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против "Нымме Калью" (2:0) Швед вышел на 70-й минуте, а на третьей компенсированной забил гол. Об этом пишет "Трибуна"
Это первый официальный матч 22-летнего украинца в составе "Селтика".
Шотландский клуб вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ, обыграв "Нымме Калью" 7:0 по сумме двух матчей.
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В следующем раунде "Селтик" встретится с "Клужем".
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