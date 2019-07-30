Швед забил за "Селтик" в дебютном матче

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1386
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2601
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 621
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 918
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5679
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5716
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1152
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3618
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
15
11
5
16
3
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Швед забил за "Селтик" в дебютном матче
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
Непобедимый украинский нокаутер уничтожил соперника в очередном бою
На Месси напали на отдыхе
На Месси напали на отдыхе
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
"Динамо" безумно праздновало победу над "Шахтером" в Суперкубке
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5679
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2664
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1215
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 22:31

Швед забил за "Селтик" в дебютном матче

  Комментировать
Швед забил за &quot;Селтик&quot; в дебютном матче
Швед ранее выступал за "Карпаты" и "Севилью"

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед отметился дебютным голом за шотландский клуб.

В матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против "Нымме Калью" (2:0) Швед вышел на 70-й минуте, а на третьей компенсированной забил гол. Об этом пишет "Трибуна"

Это первый официальный матч 22-летнего украинца в составе "Селтика".

Шотландский клуб вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ, обыграв "Нымме Калью" 7:0 по сумме двух матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дебют Шведа в Шотландии могут отложить

В следующем раунде "Селтик" встретится с "Клужем".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швед забил за "Селтик" в дебютном матче». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 69247
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 44560
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 38728
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 7 Просмотров: 36110
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 22772
Спорт
Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры
Стало известно, сколько Ломаченко заработал за время боксерской карьеры Просмотров: 810
Милевский вспомнил о сексе с Канделаки
Милевский вспомнил о сексе с Канделаки Просмотров: 2655
Милевский рассказал о жадности Шевченко
Милевский рассказал о жадности Шевченко Просмотров: 2538
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
Фанат турецкого клуба проиграл спринт игроку "Пармы"
 Просмотров: 198
Олимпийский чемпион и победитель НХЛ может баллотироваться в президенты Чехии
Олимпийский чемпион и победитель НХЛ может баллотироваться в президенты Чехии Просмотров: 180
Больше всего комментируют
23
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
7
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
6
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 1378
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua