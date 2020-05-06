Суркис продолжает переговоры с Ребровым

Ребров дважды приводил "Динамо" к чемпионству. Фото ZN.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис снова хочет сменить главного тренера клуба. Неудачное выступление киевского "Динамо" в текущем сезоне заставило руководство клуба изучать вопрос смены главного тренера в ближайшее межсезонье.

По сведениям телеграм-канала Динамо Киев Inside, президент клуба Игорь Суркис всерьез рассматривает возможность возвращения на пост наставника Сергея Реброва, который работал на этой должности с 2014 по 2017 годы и два раза выиграл с командой чемпионат Украины.

С тех пор украинский специалист получил заграничный опыт в Азии и Европе, возглавляя "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии (клуб стал вице-чемпионом страны 2017/18) и "Ференцварош", который привел в Венгрии к победе в национальном чемпионате сезона 2018/19.

Сам Ребров, который в прошлом году заключил новый трехлетний контракт в Венгрии, по данным инсайдеров, пока не горит желанием возвращаться на Родину. Впрочем, президент "Динамо" и один из лучших нападающих в его истории продолжают переговоры по поводу возможного назначения.

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Сейчас "Динамо" возглавляет Алексей Михайличенко. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице.