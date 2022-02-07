Супрягу начали воспитывать в Италии

Владислав Супряга неудачно дебютировал в Серии А. Фото: ФК "Сампдория"

Форвард молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга дебютировал в итальянской Серии А.

Украинский форвард впервые вышел на футбольное поле в футболке "Сампдории" в ходе первого тайма матча против "Сассуоло".

Супряга на 36-й мин. заменил травмированного Маноло Габбьядини. Владислав провел на поле всего 23 мин. После перерыва футболиста посадили на скамью запасных.

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"Пришлось пожертвовать Супрягой, но после этого мы играли спокойно и надежно. С психологической стороны это могло быть сложным решением, но нам требовалась слаженная командная игра. Супруга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Но думаю, он понял, что значит его замена. Скажем, что она была воспитательной мерой", - рассказал наставник "Сампдории" Марко "Джаампаоло в комментарии TuttoMercatoWeb.

"Сампдория" победила "Сассуоло" - 4:0. После этой победы "Сампдория" продолжает находиться вблизи зоны вылета - 16-е место среди 20 клубов Серии А. Команда украинца имеет 23 очка. В следующем матче Сампдория сыграет на выезде против одного из лидеров чемпионата "Милана" Владислав Супряга стал игроком "Сампдории" на правах аренды. Права на игрока принадлежат киевскому "Динамо".