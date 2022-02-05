Стали известны финансовые детали перехода Супряги в "Сампдорию"

Владислав Супряга должен усилить атаку "Сампдорию", Фото: ФК "Сампдории"

Аутсайдер чемпионата Италии "Сампдория" арендовала форварда молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супрягу за €2 млн.

Менеджер игрока Александр Яковенко рассказал об условиях переезда нападающего в Италию.

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Футболист арендован на полгода с опцией продления еще на год. Также "Сампдория" имеет право выкупа - за €7,5 млн.

Стоимость аренды - около €2 млн.

Зарплату Супряге ($500 тыс. - Gazeta.ua) платят оба клуба, а не только "Динамо".

В чемпионате Италии "Сампдория" занимает 16-е место в таблице. Следующую игру команда проведет 6 февраля против "Сассуоло". Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо". Летом 2019 года стал победителем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины. В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось четыре форварда – Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.