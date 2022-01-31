Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"

Владислав Супряга не смог раскрыться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Аутсайдер Серии А "Сампдория" арендовала форварда молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" 21-летнего Владислава Супрягу. Украинский нападающий будет выступать в Италии до конца сезона на правах аренды. Летом "Сампдория" будет иметь право полноценного трансфера футболиста.

В комментарии Gazeta.ua скаут Алекс Великих оценил перспективы Супряги в Италии и рассказал о его проблемах в "Динамо".

Почему форвард не смог заиграть в "Динамо"?.

Одной причины неудач нет. Здесь следует рассматривать комплекс причины. Во-первых, это эволюция позиции и манеры игры. Супруга из скоростного форварда, для игры вторым номером, стал превращаться в классического силового центрфорварда, который должен уметь играть спиной к воротам, бороться с защитниками. Эти новые вызовы привели к увеличению физической массы игрока и потере резкости. Во-вторых, силовым нападающим Супряга так и не стал. "Динамо" играет большинство матчей первым номером, и в этой игре он так и не смог себя найти, хотя шансы получал. На каком-то этапе игрок потерял уверенность в себе, что для нападающего является катастрофой. Супруга не смог заиграть в "Динамо" из-за утраты уверенности в себе

Супруга готова играть в Серии А?

Супруга столкнется с трудностями адаптации в Италии подобно тем, которые имел Виктор Коваленко в "Аталанте". Владиславу придется входить в топ-чемпионат в такой момент, когда он находится без игровой практики и в плохой игровой форме, а новая команда в плотном графике матчей. Последние два года над Супрягой работали специалисты, знающие систему подготовки в Италии. Думаю, что они попытались заложить фундамент, хотя бы физической готовности игрока к итальянскому чемпионату(речь о бывших тренерах "Днепра-1 Луиджи Ночентини и "Динамо" Диего Лонго - Gazeta.ua) Сейчас игрок вернется в игровом плане к своей игре – контратаке. Супряга провел работу по снижению массы тела и улучшил свои скоростные качества. Главным фактором успеха украинского форварда в Италии станет возвращение психологической уверенности в самом себе. Поддержка сейчас оченл нужна для Владислава. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" продает Леднева

Что собой представляет сегодняшняя "Сампдория"?

Переход в "Сампдорию" – это сложный момент. Клуб борется за сохранение прописки в итальянском элитном дивизионе. Имеет сейчас нового тренера Марко Джампаоло, которого в Италии прозвали "Маэстро". Его построение игры 4-3-1-2 предполагает осторожную игру в обороне и фантазию индивидуальных действий игроков атаки. Где особенностью является наличие двух разноплановых форвардов и качественного диспетчера, который должен поставлять мячи нападающим. "Сампдория" борется за сохранение прописки в серии А Джампаоло считает, что физическая функциональность всегда идет второстепенной после игровой эстетики действий самого игрока. Его задача вписать в структуру игры самые лучшие индивидуальные качества футболиста, а не схематизировать его действия. Высокий прессинг трех игроков атаки – обязательный элемент игры команд Джампаоло. Форварды должны позволяя фланговым игрокам создавать вместе с крайними защитниками численное преимущество на фланге, в следующей фазе нападающие должны атаковать центральную зону штрафной соперника. Полагаю, что для Супряги такой футбол подходит. Он никогда не сторонился черновой работы. Но от нападающего всегда потребуют не только движения на поле, но и забитые мячи. В Италии публика капризна, достаточно вспомнить как болельщики критиковали Чиро Иммобиле на Евро, за то что он там мало забивал хоть и выполнял много работа на команду. У клуба есть проблемы, безусловно не только в турнирной таблице, но и с руководством. История с недавним арестом президента клуба, и дело о махинациях коснувшихся его родственников работавших в клубе, никуда не делось. Да и слухи о продаже клуба, идущих уже не первый год, еще больше увеличились.

В чемпионате Италии "Сампдория" занимает 16 место в таблице. Следующую игру "Самп" проведет 6 февраля против "Сассуоло". Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо". Летом 2019 стал победителем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины. В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось четыре форварда – Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.