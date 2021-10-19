"Супряга нулевой" - Сабо

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Бывший тренер сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал нападающего киевлян Владислава Супряга.

В последнем матче против ФК "Львов" Супрягу заменили еще в первом тайме за слабую игру.

"Не знаю, поставит скоро крест на Супряге Мирча Луческу, но нападающий ничего не показывает, хотя получает шанс от тренера. Все превозносят его, а он нулевой. Мало того, не забивной, да еще и с четырех метров не смог отправить мяч в ворота соперника. Затем сфолил. Ты же молодой парень, тренируешься. Мог сложиться и забить гол. Но не получается у него.

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Думаю, в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него. Ведь тот же Денис Гармаш выходит на его позиции и забивает, хотя я помню его как игрока от штрафной до штрафной. Он был классным полузащитником, с отбором, с хорошей игрой и в защиту, и на атаку. У него все качества были, но он подорвал себе карьеру нефутбольном делами, может в казино играл, в машину ему стреляли. А так мог уже играть в солидном европейском клубе.

Сейчас, конечно, он вернулся в "Динамо". Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В результате пользуется доверием и играет.

Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока Луческу делает ставку на Гармаша", - сказал Сабо в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с 2018 года. Сезон 2019/20 провел в составе "Днепра-1".

Летом футболистом активно интересовались итальянские клубы - "Сампдория", "Дженоа", но трансфер игрока не состоялся.

20 октября киевляне сыграют в рамках ЛЧ против "Барселоны". Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.