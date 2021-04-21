Суперлига потерпела крах

Суперлига просуществовала 2 дня. Фото: Reuters

Европейская Суперлига объявила о приостановке турнира. Это случилось после того, как все 6 английских клубов заявили о выходе из турнира.

"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучшие возможные впечатления при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", — приводит заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в своём "твиттере".

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Проект Европейской Суперлиги подразумевал создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". О старте Суперлиги объявили в минувшее воскресенье, 18 апреля.