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среда, 22 января 2020 12:04

Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти

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Супербомбардир смешно упал во время исполнения пенальти
Иммобиле является первым претендентом на "Золотую бутсу". В его активе 23 мяча

Вчера состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Италии по футболу. Самое интересное противостояние вышло в Неаполе. Местный одноименный клуб принимал "Лацио" и победил - 1:0. Единственный мяч на второй минуте забил Инсинье.

На 10-й минуте произошел курьезный эпизод. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев после опасной игры в исполнении албанского защитника неаполитанцев Ельсеида Хюсая.

К мячу подошел лучший бомбардир чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Однако в решающий момент у Иммобиле поехала опорная нога и он упал. Мяч после удара полетел намного выше ворот.

Матч так и закончился со счетом 1:0.

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После 20 туров чемпионата Италии "Наполи" с 24 баллами находится на 11-м месте в турнирной таблице, а "Лацио" имеет в своем активе 45 баллов и занимает третье место. Чиро Иммобиле забил 23 мяча в 20 матчах чемпионата Италии.

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