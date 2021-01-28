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пятница, 29 января 2021 21:00

Ставленник Луческу провалился в "Динамо"

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Ставленник Луческу провалился в &quot;Динамо&quot;
удор Белуце провел за "Динамо" только 3 матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский новичок "Динамо" 21-летний Тудор Белуце пока ничем не помог киевском "Динамо". Футболиста пригласили в последний день трансферного "окна" для усиления проблемной позиции опорного полузащитника и конкуренции с Сергеем Сидорчуком. Но пока Белуце провел на поле в составе украинской команды только 3 матча. Выходил на замену. В Будапеште появления румына стало роковым. Белуце провалил офсайдную линию, что привело ко второму мячу в ворота Дениса Бойко.

Было понятно, что игроку нужно время на адаптацию. В первую очередь нужно было привести футболиста в хорошую физическую форму. Контракт румына принадлежит английскому "Брайтона", а вторую часть прошлого сезона Тудор должен был провести в Нидерландах, играя за "Ден Хааг". Но чемпионат Нидерландов был приостановлен в конце марта и потом не доигран из-за пандемии. Получилось так, что игрок фактически остался без футбола на 7 месяцев. В "Динамо" он не имеет никакой игровой и физической формы.

Возникли проблемы со здоровьем. На восстановление потребуется не менее 6 недель

Была надежда, что после зимних сборов игрок реально сможет конкурировать за место в составе с Сидорчуком и усилить команду. Другой летний новичок Клейтон, который находится в аналогичной ситуации, уже даже начал забивать в товарищеских матчах. Первый сбор Белуце фактически пропустил. У игрока возникли проблемы со здоровьем. На восстановление потребуется не менее 6 недель. Это означает, что он не сможет работать полноценно в Турции на втором сборе и пропустит всю подготовку ко второй части сезона. С таким багажом рассчитывать на что-то серьезное в первой команде "Динамо" ему будет крайне трудно.

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Чемпионат Украины завершается в середине мая из-за участия сборной в Евро. За 3 месяца восстановиться от травмы и набрать хоть какую-то форму для Белуце будет непросто. Мирча Луческу приучил к тому, что он доверяет готовым на 100 процентов игрокам, которые понимают его философию. Где-то здесь найти место для Белуце очень не просто.

Возникает вопрос, а стоит ли "Динамо" и дальше продолжать надеяться на этого игрока? Контракт румына принадлежит "Брайтона". В Украине он только на правах аренды. Сумма в €5 млн - большие деньги за футболиста, который пока совершенно не готов играть. Главный летний трансфер Луческу абсолютно себя не оправдал.

30-го января "Динамо" сыграет на сборах в Турции против "Лудогорца".

Автор: Сергей Тищенко
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