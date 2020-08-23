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воскресенье, 23 августа 2020 12:34

Стало известно, за сколько "Шахтер" готов продать Матвиенко

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Стало известно, за сколько &quot;Шахтер&quot; готов продать Матвиенко
Николай Матвиенко является основным защитником "Шахтера" и сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" готов продать своего защитника Николая Матвиенко не менее, чем за 15 млн евро.

Итальянский "Наполи" уже начал переговоры с "горняками" по трансферу защитника, сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Представителю Серии А нужно будет заплатить за Матвиенко 15 млн евро без учета бонусов.

Пока не известно, устроит такая цена руководителей "Наполи". 24 августа стороны должны провести телефоне переговоры.

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Николай Матвиенко выступает за первую команду "Шахтера" с лета 2017 года. Его соглашение с донецким клубом будет действовать еще один год.

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