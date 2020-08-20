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четверг, 20 августа 2020 13:01

Стало известно, возглавит ли Венгер сборную Нидерландов

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Стало известно, возглавит ли Венгер сборную Нидерландов
Арсен Венгер находится в творческом отпуске. Фото: Reuters

Бывший легендарный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не возглавит сборную Нидерландов.

Венгер не вел никаких переговоров с представителями сборных Нидерландов, сообщает журналист Марк Манн-Браянс

СМИ называли французского наставника одной из главных претендентов на должность тренера соперника сборной Украины на Евро-2020. Но сам Венгер решил опровергнуть эту информацию.

Сборная Нидерландов остался без тренера, после того, как Рональд Куман возглавил "Барселону". Пока исполнительная обязанностей тренера будет помощник Кумана - Дуайт Лодевегес.

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Арсен Венгер возглавлял лондоський "Арсенал" 22 сезона. За это время выиграл 3 раза АПЛ. С 2018 тренер без работы.

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