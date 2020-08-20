Стало известно, возглавит ли Венгер сборную Нидерландов

Бывший легендарный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не возглавит сборную Нидерландов.
Венгер не вел никаких переговоров с представителями сборных Нидерландов, сообщает журналист Марк Манн-Браянс
СМИ называли французского наставника одной из главных претендентов на должность тренера соперника сборной Украины на Евро-2020. Но сам Венгер решил опровергнуть эту информацию.
Сборная Нидерландов остался без тренера, после того, как Рональд Куман возглавил "Барселону". Пока исполнительная обязанностей тренера будет помощник Кумана - Дуайт Лодевегес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, отменит ли УЕФА Лигу наций
Арсен Венгер возглавлял лондоський "Арсенал" 22 сезона. За это время выиграл 3 раза АПЛ. С 2018 тренер без работы.
Комментарии