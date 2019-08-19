Стало известно, увидят ли украинцы матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на общедоступных каналах

Директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов заявил, что нет смысла показывать Лигу чемпионов, Лигу Европы и европейские чемпионата на "ТРК Украина" по рейтинговым соображениям.

"Будет ли "ТРК Украина" транслировать матчи европейских лиг и еврокубки? Нет. На канале Украина эта история закончена. Потому что какой-то отдельный матч может дать каналу Украина долю, сопоставимую со среднесуточной или среднемесячной. Но в целом это ломает структуру аудитории Украины. Так как канал ориентирован в большинстве своем на женскую аудиторию.

Сборная должна быть обязательно на эфирном канале. Ни на одном канале в мире сборная не транслируется на платных телеканалах. Все матчи сборной будут выходить только на канале "Украина", — рассказал Денисов в интервью detector.media.

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В этом сезоне телеканалы "Футбол 1/2" снова будут показывать матчи чемпионатов Испании, Германии и Франции. Кроме того, будут продолжать транслироваться чемпионаты Украины и Италии, Лига чемпионов, Лига Европы, а также матче отбора на Евро-2020.