Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков получает $10 тыс. в месяц.

Тренеру национальной команды предлагали большую зарплату, но он отказался, сообщает "ТаТоТаке".

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Петраков согласен получать больше, если сборная Украины выполнит свои задачи.

В юношеской сборной Украины зарплата Петракова составляла $5тыс. в месяц.

Если сборная Украины выйдет на Кубок мира-2022, то получит бонус €600 тыс. На административно-тренерскую группу, в том числе на медиков и селекционеров. Пропорция, в которой будет делиться эта сумма, не уточняется.

Александр Петраков возглавил сборную Украины в середине августа. Наставник провел пять матчей, в которых получил одну победу, один раз проиграл и трижды сыграл вничью.

16 октября ноября Украины проведет гостевой матч против Боснии и Герцеговины. Предшественники Петракова получали значительно больше. Алексей Михайличенко имел € 700 тыс. В год. Олег Блохин заработал € 50 тыс. Маркевич - € 20 тыс, а Шевченко имел всего - € 2 млн.