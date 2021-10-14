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четверг, 14 октября 2021 10:06

Павелко рассказал о будущем Петракова в сборной Украины

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Павелко рассказал о будущем Петракова в сборной Украины
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о будущем наставника сборной Александра Петракова, который сейчас имеет статус исполняющего обязанности.

"Он в общении со мной почувствовал, что это могут быть три, пять или 55 игр во главе сборной. Для меня он не имеет никакой приставки и является главным тренером сборной, но для формальности - посмотрим, шаг за шагом. Для меня, как для его друга и коллеги, он - главный тренер. Но есть юридические вопросы, в которых мы со временем поставим точки. Исполняющий обязанности или нет - покажет время.

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Петраков - и.о. до назначения Сергея Реброва? Я считаю, это некорректно комментировать. У нас сейчас есть тренер, у него очень амбициозные планы, и он видит в нашей сборной очень яркую перспективу, верит в наших игроков, они способны доказать всем, что их рано обнулили", - сказал руководитель УАФ в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".

Александр Петраоков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Под его руководством национальная команда провела пять матчей, в которых одержала одну победу.
16 ноября сборная Украины в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

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Дата
14
октября

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