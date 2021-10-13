Петраков ошибался, когда думал, что обойдется без Малиновского – эксперт

Игорь Яворский играл до 38 лет. Фото: Sport.ua

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский проанализировал вчерашнюю ничью - 1:1 сборной Украины в матче со сборной Боснии и Герцеговины.

- Игорь Петрович, Петраков ошибся, выставив тот же состав, что и на матч с Финляндией?

Не думаю. У него и выбора особого не было. Можно было втором тайме выпустить Довбика и Караваева. Но тренер решил иначе. Чем он мотивировал свое решение мне неизвестно.

Зато нам известно. Александр Петраков объяснил это интуицией.

Ну, какая тут может быть интуиция? Довбик один из лучших, а может, лучший отечественный форвард в украинском чемпионате. Причем, далеко ездить, чтобы его посмотреть, не надо. Он все время на виду. Просто надо внимательно следить за чемпионатом. И можно сравнить с Сиканом или Булецой в том же чемпионате. Мне кажется, что эти два парня не совсем соответствуют уровню украинской сборной. Но это мое мнение и я могу ошибаться.

Резкую усталость украинской команды объясняют энергозатратным футболом, который практикует Александр Петраков. Игроки прекрасно смотрятся в первые 20-30 минут, но потом буквально останавливаются во втором тайме.

Так не должно быть. Если футболист выходит на поле, то он должен играть не 40-50 минут, а все 90. В противном случае это называется непрофессионализм. Здесь мне трудно в чем-то упрекнуть Петракова. Физически игроки готовят себя в клубе. Но посмотрим на украинский чемпионат. Разве "Шахтер" или "Динамо" играют у нас две интенсивные игры подряд? Они могут выложиться в матче друг против друга, но потом отдыхают в матчах с "Ингульцом" или "Черноморцем".

Заставят Александра Петракова пойти на компромисс с Русланом Малиновским? И пойдет тренер на это?

Он должен пойти, потому что ситуация только усугубляется. По большому счету никакой громкой ссоры между ними не было. Было мелкое недоразумение, которое не стоит выеденного яйца. Тренер и игрок должны пожать друг другу руки и приступать к работе, пока шансы еще есть.

Петраков посетовал, что ему некем было в матче с Боснией заменить уставшего Шапаренко. А заодно позволяет себе не вызывать на игры Малиновского. Можно ли представить себе такое в ситуации с зарубежными звездами?

Дешам несколько лет не вызывал Бензема, но сейчас Карим явно лидер команды. А с другой стороны никакой тренер не решился бы не вызывать Месси или Роналду. Я думаю, что Александр Петраков умный человек. Он думал, что обойдется без Малиновского. Сейчас всем очевидно, что без Руслана и Зинченко в Сараево будет трудно. В конце концов, тренер сам все видит и понимает, если жалуется, что никем менять Шапаренко.

А если он, даже понимая, опять не вызовет Руслана?

Тогда всем станет ясно, что мы имеем дело не с объективной и даже не субъективной оценкой, а просто человеческими амбициями. Однако попадание или непопадание на Кубок мира это не частное дело Александра Васильевича, а вопрос национальной гордости. Здесь амбициям не место.

Если в последнем матче у нас на поле выйдут Зинченко и Малиновский это поможет взломать оборону Боснии?

Не надо забывать, что у соперника не играли Пьянич и Крунич. Будет интересно посмотреть на игру команд в оптимальных составах. Не думаю, что Босния будет играть каттеначио. Они и в этом матче не впечатляли игрой в обороне. На выезде у нас моменты будут. Ситуация складывается таким образом, что в последнем туре победа нужна будет всем трем - Украине, Боснии и Финляндии. Никто из этой троицы не будет сидеть в обороне.

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Предпоследний тур отбора в нашей группе будет сыгран 13 ноября. В этот день сойдутся Босния и Герцеговина с Финляндией. 16 ноября Босния будет принимать дома Украину, а Финляндия - Франция. Чемпионы мира к тому времени решат все вопросы и могут поехать в Хельсинки вторым составом.