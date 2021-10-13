Петраков ошибался, когда думал, что обойдется без Малиновского – эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 99
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 540
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1566
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 486
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1107
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1836
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1134
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3051
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Сборную Польши забросали бутылками в Албании
Сборную Польши забросали бутылками в Албании
Как Модрич спас Хорватию
Как Модрич спас Хорватию
Потеря очков имени Петракова: почему Украина не смогла победить Боснию и Герцоговину
Потеря очков имени Петракова: почему Украина не смогла победить Боснию и Герцоговину
Устроили цирк: почему Украина победила Фарерские острова
Устроили цирк: почему Украина победила Фарерские острова
Финляндия легко победила Казахстан и догнала Украину
Финляндия легко победила Казахстан и догнала Украину
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1332
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 603
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 738
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 21:00

Петраков ошибался, когда думал, что обойдется без Малиновского – эксперт

  Комментировать
Петраков ошибался, когда думал, что обойдется без Малиновского – эксперт
Игорь Яворский играл до 38 лет. Фото: Sport.ua

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский проанализировал вчерашнюю ничью - 1:1 сборной Украины в матче со сборной Боснии и Герцеговины.

- Игорь Петрович, Петраков ошибся, выставив тот же состав, что и на матч с Финляндией?

Не думаю. У него и выбора особого не было. Можно было втором тайме выпустить Довбика и Караваева. Но тренер решил иначе. Чем он мотивировал свое решение мне неизвестно.

Зато нам известно. Александр Петраков объяснил это интуицией.

Ну, какая тут может быть интуиция? Довбик один из лучших, а может, лучший отечественный форвард в украинском чемпионате. Причем, далеко ездить, чтобы его посмотреть, не надо. Он все время на виду. Просто надо внимательно следить за чемпионатом. И можно сравнить с Сиканом или Булецой в том же чемпионате. Мне кажется, что эти два парня не совсем соответствуют уровню украинской сборной. Но это мое мнение и я могу ошибаться.

Резкую усталость украинской команды объясняют энергозатратным футболом, который практикует Александр Петраков. Игроки прекрасно смотрятся в первые 20-30 минут, но потом буквально останавливаются во втором тайме.

Так не должно быть. Если футболист выходит на поле, то он должен играть не 40-50 минут, а все 90. В противном случае это называется непрофессионализм. Здесь мне трудно в чем-то упрекнуть Петракова. Физически игроки готовят себя в клубе. Но посмотрим на украинский чемпионат. Разве "Шахтер" или "Динамо" играют у нас две интенсивные игры подряд? Они могут выложиться в матче друг против друга, но потом отдыхают в матчах с "Ингульцом" или "Черноморцем".

Заставят Александра Петракова пойти на компромисс с Русланом Малиновским? И пойдет тренер на это?

Он должен пойти, потому что ситуация только усугубляется. По большому счету никакой громкой ссоры между ними не было. Было мелкое недоразумение, которое не стоит выеденного яйца. Тренер и игрок должны пожать друг другу руки и приступать к работе, пока шансы еще есть.

Петраков посетовал, что ему некем было в матче с Боснией заменить уставшего Шапаренко. А заодно позволяет себе не вызывать на игры Малиновского. Можно ли представить себе такое в ситуации с зарубежными звездами?

Дешам несколько лет не вызывал Бензема, но сейчас Карим явно лидер команды. А с другой стороны никакой тренер не решился бы не вызывать Месси или Роналду. Я думаю, что Александр Петраков умный человек. Он думал, что обойдется без Малиновского. Сейчас всем очевидно, что без Руслана и Зинченко в Сараево будет трудно. В конце концов, тренер сам все видит и понимает, если жалуется, что никем менять Шапаренко.

А если он, даже понимая, опять не вызовет Руслана?

Тогда всем станет ясно, что мы имеем дело не с объективной и даже не субъективной оценкой, а просто человеческими амбициями. Однако попадание или непопадание на Кубок мира это не частное дело Александра Васильевича, а вопрос национальной гордости. Здесь амбициям не место.

Если в последнем матче у нас на поле выйдут Зинченко и Малиновский это поможет взломать оборону Боснии?

Не надо забывать, что у соперника не играли Пьянич и Крунич. Будет интересно посмотреть на игру команд в оптимальных составах. Не думаю, что Босния будет играть каттеначио. Они и в этом матче не впечатляли игрой в обороне. На выезде у нас моменты будут. Ситуация складывается таким образом, что в последнем туре победа нужна будет всем трем - Украине, Боснии и Финляндии. Никто из этой троицы не будет сидеть в обороне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выбывает из борьбы - болельщики Боснии

Предпоследний тур отбора в нашей группе будет сыгран 13 ноября. В этот день сойдутся Босния и Герцеговина с Финляндией. 16 ноября Босния будет принимать дома Украину, а Финляндия - Франция. Чемпионы мира к тому времени решат все вопросы и могут поехать в Хельсинки вторым составом.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Петраков ошибался, когда думал, что обойдется без Малиновского – эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 10197
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 7722
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4401
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3744
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3366
Спорт
Украина выбывает из борьбы - болельщики Боснии
Украина выбывает из борьбы - болельщики Боснии Просмотров: 693
Новые владельцы "Ньюкасла" замахнулись на покупку "Интера"
Новые владельцы "Ньюкасла" замахнулись на покупку "Интера" Просмотров: 162
Сборная не умеет играть на удержание счета – Грачев
Сборная не умеет играть на удержание счета – Грачев
 Просмотров: 216
"Время взрослеть, Александр Васильевич!" - обзор украинской прессы после ничьей с Боснией
"Время взрослеть, Александр Васильевич!" - обзор украинской прессы после ничьей с Боснией
 Просмотров: 450
Сборную Польши забросали бутылками в Албании
Сборную Польши забросали бутылками в Албании
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
6
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 225
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть