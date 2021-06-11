Стало известно, сколько получает генеральный директор "Динамо"

Реваз Чохонелидзе работает в "Динамо" уже 14 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе получает $70 тыс в месяц.

При этом функции бывшего работника "Милана" остаются непонятными.

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"И кстати, о должности. Раз уж на то пошло. В клубе с 2007 года существует другая должность - "генеральный директор". Придуманная под конкретного человека. Нет, даже не так - Человека! Реваз Чохонелидзе уникален. И он, и руководство "Динамо" смело могут подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Любимый нами клуб является единственным в мире, где генеральный директор никогда не имел не то что ни подчиненного, но даже собственного рабочего кабинета в офисе клуба. Только комнату на базе. Реваз - неплохая по сути человек, но все это время в его единственные обязанности входили участие в швейцарских жеребьёвках и международных предматчевых ужинах. За скромные $70 тысяч в месяц. Не завидуйте Ревазу, попробуйте сами так устроиться", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

До перехода в "Динамо" Резо Чохонелидзе работал в системе "Милана". Сначала был скаутом клуба, который наблюдал за Андреем Шевченко, а потом опекал Украинский в Италии.

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.