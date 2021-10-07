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четверг, 07 октября 2021 12:29

Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к Кубку мира

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Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к Кубку мира
Катар впервые проведет Кубок мира. Фото: Fifa.com

Государство Катар потратила на подготовку к Кубку мира по футболу $200 млрд.

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о подготовке страны к футбольному турниру, сообщает ТАСС.

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"В настоящее время наше государство потратило на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, ​​аэропортов, нового города, порта.

Мы надеемся, что сумеем организовать такой Кубок мира, от которого все будут в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем", - отметил посол.

Кубок мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Действующим победителем Кубка мира является сборная Франции.

Сборная Украины занимает второе место в группе отбора к Кубку мира. 9 октября команда Петракова в гостях сыграет против Финляндии.

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