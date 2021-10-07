Стало известно, при каком условии пустят болельщиков на матч Украина - Босния и Герцеговина

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Матч отбора Кубка мира между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится во Львове со зрителями.

Чтобы попасть на стадион болельщики должны показать паспорт вакцинации или справку о отрицательном тесте на коронавирус, сообщает официальный сайт "Арены Львов".

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ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до начала матча.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове. Начало игры в 21.45. Отчет об игре читайте на нашем сайте. 9 октября команда Петракова проведет матч против Финляндии. В этом туре же туре боснийцы сыграют в гостях против Казахстана.