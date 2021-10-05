Повторит ли Зинченко судьбу Малиновского в сборной Украины

Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Один из лидеров "Атланты" 28-летний Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи.

После прихода Александра Петракова на пост тренера сборной Украины Малиновский потерял свое место в составе команды. Все это переросло в публичное противостояние игрока и тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Меня две недели обливали дерьмом и грязью" - Петраков о работе в сборной Украины

Также на матч против финнов и боснийцев не приедет другой важный игрок Александр Зинченко из-за травмы. Игрок "Манчестер Сити" восстановиться только после матчей сборных.

"Ситуацию Малиновского не стоит связывать с ситуацией Зинченко - говорит комментатор Роберто Моралес. - Александр может в Петракова сыграть не только хавбека, но и левого атакующего. Однако есть один важный фактор, который может объединить эти ситуации. Зинченко так же как Малиновский не является деструктивным психологически элементом команды, однако он и не "мальчик", которым можно управлять в приказном порядке. Поэтому конфликт с ним нынешнего тренера достаточно вероятен, если не сейчас, то в будущем ".

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября. А потом принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.

В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции.