Стало известно, будет ли УЕФА проводить Кубок мира каждые два года

Действующим победителем Кубка мира является сборная Франции. Фото: Reuters

УЕФА еще не решил, будет проводить Кубок мира каждые два года вместо четырех.

В организации предлагают обсудить реформу турнира предложенную Арсеном Венгером.

"Союз европейских футбольных ассоциаций не поддерживает подход, согласно которому проекты радикальных реформ сначала публикуют и открыто продвигают, прежде чем все заинтересованные стороны получают возможность участия в любых консультационных процессах.

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УЕФА считает, что будущее международного календаря должно производиться в рамках полноценного консультационного процесса и обмена мнениями между ФИФА, конференциями и причастны к организации турниров сторонами. А начать следует с обозначения очевидных проблем и поиска решений. Делать это надо в рамках дебатов с учетом интересов футбола и легитимных точек зрения разных сторон", - говорится в заявлении организации.

30 сентября ФИФА должна провести онлайн-саммит с участием всех ассоциаций-членов с целью обсуждения возможной реформы проведения чемпионатов мира, а также изменений в футбольном календаре с 2024 года. Кубок мира 2022-го запланирован в Катаре. Действующим победителем турнира является команда Франции.