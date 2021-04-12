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понедельник, 12 апреля 2021 12:22

Стало известно, сколько хочет зарабатывать Холанд

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Стало известно, сколько хочет зарабатывать Холанд

Форвард сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" 20-летний Эрлинг Холанд хочет получать более €1 млн в неделю.

Представители норвежца во главе с агентом Миной Райола озвучили финансовые требования футболиста, сообщает The Mirror.

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"Реал", "Барселона", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" были проинформированы о запросах норвежца и уже имеют большие сомнения, смогут ли покрыть их. Британская пресса уже называет трансфер сложным в истории.

Райола убежден, что Эрлинг является суперзвездой новой эпохи, а потому заслуживает такого сумасшедшую зарплату. Сейчас рекордсменом по зарплате является Лионель Месси, который получает €570 тыс. в неделю.

Эрлинг Голанд выступает за "Боруссию" с начала 2020 года. До этого норвежец играл в Австрии за "Зальцбург".

В текущем сезоне Голанд забил 33 гола в 33 матчах во всех турнирах.

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