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воскресенье, 04 апреля 2021 12:00

"Боруссия" хочет удержать Холанда

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&quot;Боруссия&quot; хочет удержать Холанда
Холанд хочет перейти в "Реал". Фото: Reuters

Дортмундская "Боруссия" попытается оставить норвежского форварда Эрлинга Холанда ещё на один сезон. Об этом в своём аккаунте в "Твиттере" сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, если "Боруссия" по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, сохранить звёздного нападающего станет ещё сложнее. В настоящее время "Боруссия" располагается на пятом месте в бундеслиге, находясь в семи очках от зоны Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что отец Эрлинга Холанда в беседе с исполнительным директором мадридского "Реала" Хосе Анхелем Санчесом заявил, что его сын хочет перейти в "Королевский клуб".

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Эрлинг перешёл в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн.

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Дата
04
апреля

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