Стало известно, почему румынский судья взял автограф у Холанда

Румынский судья Октавиан Шоврим взял автограф в Эрлинга Холанда ради благотворительности.

После 1-го матча 1/4 Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд ассистент арбитра Шоврим попросил автограф у форварда гостей, сообщает Gazeta Sporturilor.

Румынский арбитр более 5 лет помогает медицинскому центру, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма. Центр финансируется только за счет пожертвований и средств, вырученных с аукционов.

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С 2015 года Шоврим жертвует центра памятные вещи, которые он получил после матчей: футболки, фотографии и автографы. По той же причине судья взял автограф у Холанда. Рефери намеревался получить автограф главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, но не смог сделать этого.

2 карточки подписаные Холандом также будут выставлены на аукцион. После автографа норвежца организация сделала Шоврим своим почетным членом.

Автор: BT Sport

Матч 1/4 Лиги чемпионов между "МС" и "Боруссией" Дортмунд завершился победой хозяев -2:1. Эрлинг Холанд записал на свой счет ассист.

14 апреля команды сыграют ответный матч в Германии. Начало игры в 22:00.