Стало известно, сколько Япония потратила на проведение Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Правительство Японии потратил на проведение летней Олимпиады в Токио $15,4 млрд.

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020/21 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр, сообщает "24 канал".

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Из-за переноса игр на год смета соревнований выросла на $900 млн

Олимпиада в Токио стала самой дорогой среди Игор, которой проводятся летом.

Предыдущие летние Игры-2016 в Рио стоили Бразилии более $13 млрд. Олимпийские игры 2012-го в Лондоне обошлись Великобритании почти в $15 млрд

Самыми дорогими играми в истории была зимняя Олимпиада в России в 2014 году. Россияне потратили на соревнования $ 55 млрд .Летние Олимпийские игры 2020 стартуют уже 23 июля и продлятся до 8 августа.