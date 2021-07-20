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вторник, 20 июля 2021 11:37

Сборная Украины потерпела потерю перед началом Олимпиады

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Сборная Украины потерпела потерю перед началом Олимпиады
Игорь Главан был участником двух Олимпиад. Фото: RaceWalk Pictures, Facebook

Украинский спортсмен по спортивной ходьбе 30-летний Игорь Главан пропустит Олимпиаду в Токио.

Федерация легкой атлетики Украины обнародовала решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 по делу о дисквалификации легкоатлета Главана, пишет Sport.ua.

Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации украинца до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

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Таким образом Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие.

Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 в 14:00.

Игорь Главан - бронзовый призер чемпионата мира в ходьбе на 50 км. Серебряный призер Кубка мира по ходьбе в командном первенстве на дистанции 20 км. Двукратный серебряный призер командного чемпионата мира по ходьбе в личном и командном зачете на дистанции 50 км. Чемпион, серебряный и бронзовый призер Универсиады в командном первенстве по ходьбе на 20 км. Участник Олимпийских игр в 2012 2016 годах

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