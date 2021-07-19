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понедельник, 19 июля 2021 21:00

На Олимпиаде-2021 не будут соревноваться сильнейшие

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На Олимпиаде-2021 не будут соревноваться сильнейшие
Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Летние Олимпийские Игры начнутся 28 июля.

Соревнования в Японии перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

"Если полвека назад, имея время и вдохновение, можно было следить практически по всем олимпийским стартами, то теперь это невозможно физически. Программа соревнований раздута настолько, что следить за всем не поможет даже компьютер. Но проблема не только в этом. Одинаковые олимпийские награды получат вместе с настоящими всемирными звездами спорта, представители таких спортивных дисциплин, о существовании которых известно только им самим и чиновникам Международного олимпийского комитета. Чего стоит хотя бы "спортивное скалолазание"! Таким образом звание "олимпийского чемпиона" подвергается неустанной девальвации и уже не значит всемирной или хотя бы национальной славы для носителя этого некогда самого спортивного титула.

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Теперь о политике. С одной стороны, отбор на Игры очень строгим - попасть туда порой сложнее, чем на более серьезные соревнования. Так, например, Кубок мира по футболу борются в финальном турнире тринадцать европейских команд, а на Олимпийские Игры допускают только четыре! С другой стороны, в Играх принимают участие более двухсот стран, в большинстве которых спортсмены высокого класса отсутствуют вообще. Но каждая из них привезет в Токио хотя бы одного спортсмена, чтобы тот промаршировал на параде открытия, подтвердив тем самым массовость олимпийского движения. Плюс в этом году на Играх будет так называемая "сборная беженцев", в которой заранее не будет претендентов на высокие места.

Противоречия между числом участников и их уровнем лишают Олимпийские Игры статуса соревнований сильнейших атлетов мира. В Токио не будет сильнейших в мире футболистов, баскетболистов, теннисистов. Будут только отдельные из них, для которых титул олимпийского чемпиона вовсе не является целью или кульминацией спортивной карьеры. В лучшем случае - дополнительной игрушкой в ​​коллекции наград, ради которой не стоит особо перенапрягаться. Все это прекрасно чувствует публика - рейтинг олимпийских телевизионных трансляций не идет ни в какое сравнение с рейтингом главных спортивных событий. Как следствие - Олимпийские Игры все больше становятся праздником спортивных чиновников и бюрократов, а не праздником спортсменов", - написал журналист Николай Несенюк.

Подробности читайте в "Стране" от 22 июля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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